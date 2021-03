 Corona-News: Merkel: Neue Phase der Pandemie „mit berechtigten Hoffnungen“ – Söder warnt vor hastigen Öffnungen

Die Mutationen liegen im Moment in Deutschland bei 50 Prozent. Die britische Mutation wird in den nächsten Tagen die vorherrschende Variante bundesweit werden, so die Kanzlerin.

„Und deshalb befinden wir uns in einer sehr heiklen Phase, und deshalb wird es auch darauf ankommen, dass alle anderen Kontaktbeschränkungen und alle anderen AHA-Regeln und alles, was wir uns eingewöhnt haben in der Pandemie, akkurat eingehalten wird“, sagt Angela Merkel. Auch Tests erlaubten nicht, die Abstandsregeln nicht einzuhalten.