 Corona-News: Merkel und Ministerpräsidenten planen Corona-Notbremse bei Inzidenz von 100

US-Präsident Joe Biden will alle Lehrerinnen und Lehrer in den USA im Verlauf des März gegen Covid-19 impfen lassen. Er wies die US-Staaten an, die Corona-Impfungen von Pädagogen zu priorisieren. Die Regierung werde dabei unter anderem durch ihre Partnerschaft mit Apotheken helfen. Zudem erklärte er, es sei das Ziel, dass Erzieher, Lehrer, Angehörige des Schulpersonals und Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe mindestens eine Impfdosis erhielten. Um das Ziel zu erreichen, könnten sich Personen, die dafür qualifiziert seien, noch in diesem Monat registrieren, um in einer nahe gelegenen Apotheke geimpft zu werden, kündigte Biden an.