 Corona-News: Merkel zu Corona-Maßnahmen: „Müssen von Notbremse Gebrauch machen“

Großbritannien hat an einem Tag 660.276 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft und damit so viele wie an keinem einzigen Tag zuvor. Wie aus offiziellen Daten hervorgeht, haben insgesamt 26,3 Millionen Briten bereits eine Dosis des Vakzins erhalten. Großbritannien hat damit in etwa die Hälfte aller Erwachsenen zumindest einmal geimpft. Für Freitag wurden 101 weitere Corona-Tote und 4802 Infektionen gemeldet.