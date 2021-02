 Corona-News: Merkel zur Impfstoffknappheit: „Mehr Geld hätte nicht automatisch zu mehr Kapazitäten geführt“

Nun sei es wichtig, so viel Planbarkeit wie möglich zu schaffen, so Söder. Klar sei, dass es im ersten Quartal nicht mehr Impfstoff geben werde. Eine punktgenaue Planung seitens der Unternehmen sei unmöglich, da es zu viele Variablen gebe – in der Produktion, aber auch was die Mutationen betreffe.