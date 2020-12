 Corona-News: Minister Braun und Altmaier plädieren für Verschärfungen – Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreicht mit 145,9 Höchstwert

Steigende Corona-Infektionszahlen trüben in dem für den Handel besonders wichtigen Dezember die Verbraucherstimmung. Diese fiel so schlecht aus wie seit einem halben Jahr nicht mehr, wie der Einzelhandelsverband HDE am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter 2000 Konsumenten mitteilte. „Trotz Weihnachtszeit sind keine Konsumrekorde zu erwarten, die Anschaffungsneigung der Verbraucher geht im Dezember zurück", hieß es dazu. „Vielmehr schränkt der Teil-Lockdown die Möglichkeiten zum Konsum ein." Zwar verlagert sich ein Teil in den Online-Handel, doch grundsätzlich blieben Anschaffungen vor allem in den Bereichen Tourismus und Gastronomie stark begrenzt.



Der HDE geht davon aus, dass die trübe Stimmung anhält. Die bis 10. Januar beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns sei von der Verbraucherumfrage noch gar nicht erfasst worden. „Auch die Fortschritte in der Bereitstellung von Impfstoffen stimmen nur bedingt optimistisch, ist ein flächendeckender Effekt doch erst in Monaten absehbar", so der Branchenverband.