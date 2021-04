 Corona-News: Minister Spahn wirbt für schnellen Lockdown, RKI-Chef Wieler sieht Lage „sehr, sehr ernst“

Die Niederlande werden weiterhin Personen jünger als 60 Jahre nicht mit dem Astra-Zeneca-Präparat impfen. Das entschied Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Donnerstagabend in Den Haag. Damit weicht er von einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) ab, die sich am Mittwoch weiterhin für eine uneingeschränkte Nutzung des Impfstoffes ausgesprochen hatte. Grund sind seltene Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach einer Astrazeneca-Impfung. Das Land hatte bereits vor der EMA-Entscheidung die Nutzung des Impfstoffes eingeschränkt.