 Corona-News: Missbrauch von Corona-Hilfen in großem Stil – Deutscher Wirtschaft droht Fehlstart 2021

Der deutschen Wirtschaft droht wegen der verlängerten Corona-Maßnahmen ein Fehlstart im kommenden Jahr. „Ich erwarte, dass der Lockdown am Ende nicht nur bis zum 10. Januar verlängert wird, sondern einen Großteil des ersten Quartals betrifft“, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Deshalb dürfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal erneut etwas zurückgehen. Deutschland droht zum Jahresbeginn ein wirtschaftlicher Fehlstart.“ Die hohen Ausgleichszahlungen an die betroffenen Dienstleister dürften den wirtschaftlichen Schaden allenfalls begrenzen, aber nicht verhindern, sagte Krämer.



Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sieht das ähnlich. „Stand jetzt ist von einem Rückschlag im Schlussquartal dieses Jahres auszugehen“, sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. „Das Risiko, dass sich die Einschränkungen in das neue Jahr ziehen werden, ist allerdings erheblich, denn die Infektionszahlen sind weiterhin hoch.“ Davon hänge ab, ob sich die Erholung weiter hinausschiebe. „Hoffnung machen die Erfolge in der Impfstoffentwicklung“, sagte Michelsen. „Ein Impfschutz dürfte allerdings erst allmählich entstehen und nicht unmittelbar zum Jahreswechsel zur Verfügung stehen.“