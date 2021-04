 Corona-News: Moderna-Vakzin schützt mindestens sechs Monate – RKI verzeichnet 9677 Neuinfektionen

Forschern zufolge liefert das Moderna-Vakzin gegen das Coronavirus Geimpften mindestens sechs Monate lang Schutz. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie in den USA, die im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde.



Der Bericht spiegelt Angaben wider, die das US-Unternehmen Pfizer mit Blick auf seinen zusammen mit der deutschen Firma Biontech entwickelten Impfstoff in der vergangenen Woche gemacht hatte. Beide Impfstoffe wirken auf eine ähnliche Weise.



Ein weiterer Bericht in dem Journal lieferte mit Blick auf neue Varianten des Coronavirus alarmierende Ergebnisse. Bei 50 Menschen, die jeweils den chinesischen Impfstoff von Sinopharm oder Sinovac erhalten hatten, stellten Wissenschaftler einen teilweisen oder vollständigen Verlust der Effektivität gegen eine Corona-Variante fest, die zuerst in Südafrika entdeckt wurde. Gegen die zuerst in Großbritannien entdeckte und sich rasant ausbreitende Variante schien jedoch weiterhin Schutz zu bestehen.