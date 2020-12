 Corona-News: Neuartige Virus-Mutation erstmals in Deutschland nachgewiesen – Über 32.000 Neuinfektionen

In Litauen und Lettland haben die Neuinfektionen mit dem Coronavirus trotz strikter Corona-Maßnahmen den zweiten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. In Litauen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden am Donnerstag 3799 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, in Lettland waren es 1270 - nach 3737 und 1145 neuen Fällen in den beiden baltischen EU-Ländern am Vortag.



Litauens Regierungschefin Ingrida Simonyte führte den starken Anstieg der Corona-Zahlen vor Weihnachten auf die Einkaufsaktivitäten vor dem Mitte Dezember verhängten Lockdown zurück. Trotz anderslautender Mahnungen waren am letzten verkaufsoffenen Tag die Menschen in Scharen in Supermärkte und Einkaufszentren geströmt.