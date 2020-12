 Corona-News: Niedersachsen nimmt Lockerungen nach Weihnachten zurück – Große Mehrheit der Bundesbürger für strengere Maßnahmen

Im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl bereitet der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) rund 50 weitere Amtshaftungsklagen gegen die Republik Österreich vor. „Die ersten mündlichen Verhandlungen vor Gericht erwarten wir im April", sagte der Obmann des Vereins, Peter Kolba. Sammelklagen für Opfer ohne Rechtsschutzversicherung sollen im Frühjahr folgen. Erste Gespräche mit Prozessfinanzierern seien bereits geführt worden. „Ich rechne mit einem Millionenschaden für die Republik", sagte Kolba.



Bevor die Klagen am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien eingebracht werden, können in einem ersten Schritt Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur gesendet werden. Die Behörde, die Anwalt und Berater der Republik ist, habe dann drei Monate Zeit zu entscheiden, ob die Ansprüche abgelehnt werden, erklärte Kolba. Erforderlich sei dies, weil die Klagen von Rechtsschutzversicherungen finanziert würden und diese großteils verlangen, dass es vor einer Klage eine außergerichtliche Aufforderung geben müsse. Kolba rechnet mit einer Ablehnung der Finanzprokuratur, die bisher alle Vorwürfe bestritten hat. Zudem habe es auf einen offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz im September mit der Bitte um einen runden Tisch mit Opfervertretern bis heute keine Antwort gegeben. Der Obmann will nach der Stellungnahme der Finanzprokuratur die Klagen sofort bei Gericht einbringen.



Insgesamt hätten sich beim VSV bisher über 6000 Betroffene gemeldet, etwa 4000 davon aus Deutschland. Kolba rechnet mit weiteren Klagen. Dass sich bisher kaum Österreicher an den Verein gewandt haben, führt Kolba darauf zurück, dass sich heimische Rechtsschutzversicherungen oftmals auf eine Pandemieklausel berufen und eine Finanzierung von Klagen ablehnen. Das Handelsgericht habe diese Klausel aber für rechtswidrig erklärt.