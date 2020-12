 Corona-News: Notfallzulassung: Großbritannien genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer

„Im Moment läuft es noch, aber der Blick in die Zukunft macht die Firmen gegenwärtig nicht glücklich", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Im Oktober haben wir einen Einbruch bei den gewerblichen Neuzulassungen gesehen", fügte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, hinzu. „Das wird sich wahrscheinlich fortsetzen, aufgrund der großen Unsicherheit bei den Unternehmen."



Die Unternehmen wollen ihre Produktion deutlich drosseln. Dieser Indikator sank von plus 38,6 auf minus 0,5 Punkte. Die Exporterwartungen gaben ebenfalls deutlich nach, und zwar von plus 19,0 Punkten auf minus 5,0 Zähler. Auch gab immer noch die Mehrheit der Unternehmen an, die Zahl ihrer Mitarbeiter zu verringern. Der Auftragsbestand legte zuletzt nicht mehr so stark zu. Hier gab es einen Rückgang auf 6,2 Punkte, nach 29,3 im Oktober. Der Bestand im Fertigwarenlager ist allerdings weiterhin geringer als saisonüblich.