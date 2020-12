 Corona-News: NRW nimmt Lockerungen über Weihnachten zurück – Seehofer fordert sofortigen bundesweiten Lockdown

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für einen bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachen ausgesprochen. „Wir müssen handeln und zwar so schnell wie möglich“, sagte der CSU-Chef am Freitag bei einem Termin mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im künftigen Corona-Impfzentrum in Nürnberg. Bund und Länder müssten nun überlegen, die Ferien vorzuziehen und auch Geschäfte früher zu schließen. „Ein Tag weniger verschlechtert nicht die Lebensqualität, er kann aber helfen.“

Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert einen schnellstmöglichen Lockdown in ganz Deutschland. Bereits an diesem Wochenende sollte das beschlossen werden, sagt er in Düsseldorf. Besser am Samstag als später sollten sich die Bundeskanzlerin und die Länder darauf verständigen.