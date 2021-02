 Corona-News: Paris überlegt dreiwöchigen Lockdown – Länder sollen vor Lockerungen Erfahrungen mit Selbst-Tests machen

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz will das Vorhaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stoppen, überschüssige Coronavirus-Impfdosen an Verbündete zu liefern. Gantz warf Netanjahu am Donnerstag vor, ohne Berücksichtigung wichtiger Stellen mit Impfstoffen international Einfluss ausüben zu wollen.

In einem Brief an seinen Rivalen schrieb Gantz, Israels Impfstoffvorrat gehöre dem Staat. Das Sicherheitskabinett solle sich mit der Angelegenheit befassen und die Generalstaatsanwaltschaft ermitteln. „Das ist nicht das erste Mal, dass bedeutende Verteidigungs- und diplomatische Entscheidungen hinter den Rücken der relevanten Organe getroffen werden, während möglicherweise unsere nationale Sicherheit, unsere Auslandsbeziehungen und die Rechtsstaatlichkeit geschädigt werden“, schrieb Gantz an Netanjahu.