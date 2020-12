 Corona-News: Patienten aus Bautzen und Görlitz werden verstärkt verlegt – 7-Tage-Inzidenz in Sachsen bei 407

Das Bundesgesundheitsministerium will in einer Impfverordnung die Reihenfolge von Impfungen in Deutschland festlegen. „Ziel wird sein, diejenigen als erste zu impfen, die besonders gefährdet sind vom Coronavirus, und diejenigen, die diese Menschen betreuen", kündigt ein Ministeriumssprecher an. In der Impfverordnung werde eine Priorität festgelegt. Die Länder hätten aber die Möglichkeit, „da pragmatisch mit umzugehen".