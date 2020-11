 Corona-News: Rekordwert: RKI meldet fast 24.000 Neuinfektionen – Kalifornien führt nächtliche Ausgangssperre ein

Die strengen Ausgangssperren im australischen Bundesstaat Victoria waren wirksam: Zum ersten Mal seit Februar sind in Victoria seit drei Wochen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Laut Daten des Gesundheitsministeriums vom Freitag gibt es lediglich zwei aktive Infektionen mit dem Virus.



Insbesondere in Victorias Hauptstadt Melbourne hatte es strenge Ausgangsbeschränkungen, nächtliche Ausgangssperren und Verbote von Familienzusammenkünften sowie Reisen außerhalb der Stadt gegeben. In Australien sind 907 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben, 819 davon in Victoria.



Nachdem andere Bundesstaaten in Australien ihre Grenzen geschlossen hatten, entschied die dortige Regierung, ihre Grenzen zum benachbarten South Australia zu schließen, wo die Zahl der Infektionen zuletzt wieder anstieg. In einem Vorort der Stadt Adelaide gab es mehr als 20 Fälle. In South Australia gilt derzeit ein sechs Tage andauernder Lockdown. Es ist das erste Mal, dass Victoria seine Grenze zu einem anderen Bundesstaat schließt.