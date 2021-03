 Corona-News: Rheinland-Pfalz bietet ab Montag die ersten kostenlosen Schnelltests an – RKI meldet fast 12.000 Neuinfektionen

Ifo-Präsident Clemens Fuest fällt ein gemischtes Urteil über die Ergebnisse des Corona-Gipfels. Es sei gut, dass endlich begonnen werde, mehr zu testen, sagte er in der ARD. Man müsse aber die Öffnungen an Tests binden. „Das hat man nicht getan", sagte Fuest mit Blick auf die Einigung von Bund und Ländern auf eine neue Corona-Politik. „Es sind nicht wirklich die Öffnungen an die Tests gebunden, und das ist ein Fehler. Wenn wir jetzt einfach öffnen, ... laufen wir in eine dritte Infektionswelle." Fuest warb beispielsweise für Teststraßen vor Einkaufszentren, die dann auch geöffnet werden könnten.



Die Lage der Wirtschaft bewertete der Ifo-Präsident als „ziemlich gespalten". Während es um die Gastronomie, Reisebranche, Teile des Einzelhandels teils sehr schlecht stehe, gehe es großen Teilen der Industrie „ausgezeichnet, erstaunlich gut". So hätten sich Auto-, Chemie- und Bauindustrie gut erholt. „Wir haben ein gespaltenes Bild und ziemlich konzentrierte Verluste." Derzeit fielen etwa drei Prozent der Wertschöpfung weg, „das ist doch weniger als die meisten glauben". Derzeit sei die Wirtschaft in einer „schleppenden Entwicklung, aber nicht in einer Rezession".