 Corona-News: Rheinland-Pfalz und Berlin planen schrittweise Öffnungen – Zahl der Covid-19-Intensivpatienten sinkt

Die Impfskepsis in den USA hat laut einer aktuellen Umfrage zwar in den vergangenen Monaten abgenommen, für eine Herdenimmunität muss die Regierung aber nach wie vor viel Überzeugungsarbeit leisten. Von den noch nicht Geimpften in den USA sagten lediglich elf Prozent, dass sie sich auf jeden Fall impfen lassen würden, 34 Prozent sind hingegen entschlossen, sich keine Spritze setzen zu lassen, wie aus der Umfrage der Nachrichtenagentur AP und des Meinungsforschungsinstituts Norc hervorgeht.



In der Mitte ist eine große Gruppe an Unentschlossenen. 27 Prozent der noch Ungeimpften wollen sich wahrscheinlich impfen lassen, ebenso viele wahrscheinlich nicht. Vor allem seien es Fragen zu Nebenwirkungen, aber auch haltlose Gerüchte, die viele zweifeln ließen, sagte die Immunologin Kizzmekia Corbett von der Gesundheitsbehörde NIH. „Nein, Covid-19-Vakzine machen nicht unfruchtbar“, müsse sie in Gesprächen mit Impfskeptikern immer wieder wiederholen.



Nur noch jeder fünfte Amerikaner würde sich der Umfrage zufolge eher nicht oder gar nicht impfen lassen - im Januar war es noch rund jeder Dritte. In der Zwischenzeit wurden viele davon aber tatsächlich schon geimpft. Mehr als 150 Millionen Menschen in den USA - das sind rund 58 Prozent der Erwachsenen - haben bisher mindestens eine Impfdosis erhalten.