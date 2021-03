 Corona-News: RKI-Chef Wieler: „Jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle“

Warum können die Arztpraxen erst ab Mitte April am Impfgeschehen teilnehmen? „Es ist sozusagen ein fließender Übergang“ antwortet der Bundesgesundheitsminister. Die Länder ließen nun schon in einem ersten Schritt einige Praxen die Impfungen durchführen. Bis das jedoch routinemäßig anlaufen kann, dauere es noch. Etwa 70.000 bis 80.000 Praxen nehmen in Deutschland derzeit Schutzimpfungen vor. Es sei auch zu klären, welche Praxen teilnehmen wollen. In den Impfzentren sollen im April 2,25 Millionen Impfungen pro Woche vorgenommen werden. Wenn mehr Impfstoff früher ankomme als erwartet, könne man die Praxen auch früher mit einbeziehen, sagt Spahn. Derzeit sei aber nicht sicher, ob im April auch die bisher geplanten Lieferdaten von einigen Impfstoffherstellern eingehalten werden, warnt der Gesundheitsminister.