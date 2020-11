 Corona-News: RKI meldet 10.864 Neuinfektionen – Großbritannien will Impfungen vor Weihnachten starten

Nach mehreren neuen Corona-Fällen suchen die Behörden in China mit Massentests nach möglichen weiteren Infizierten. In der Metropole Shanghai wurden am Montag zwei Neuinfektionen gemeldet, damit stieg deren Zahl dort auf sieben seit Freitag. Videos im Internet, die offenbar von Angestellten stammten, zeigten chaotische Szenen am Flughafen, wo der Corona-Ausbruch seinen Ausgang genommen hatte. Es kam zu Handgemengen zwischen größeren Menschengruppen und Gesundheitsbeatmen in Schutzanzügen, die sie testen wollten.

Am Pudong International Airport von Shanghai war am Sonntagabend die Entscheidung getroffen, innerhalb weniger Stunden 17.719 Tests an allen Mitarbeitern durchzuführen. Wenn dabei weitere Infizierte entdeckt werden sollten, wollte man weiter in deren Umfeld testen.