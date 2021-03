 Corona-News: RKI meldet 13.435 Neuinfektionen – und damit deutlich mehr als noch vor einer Woche

In der Ukraine melden die Behörden 289 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden und damit einen neuen Höchstwert. Den bisherigen Höchststand gab es am 11. Dezember mit 285 Todesfällen. Zudem habe es auch bei den Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Patienten mit 4887 Fällen am Dienstag einen neuen Rekord gegeben, teilt Gesundheitsminister Maxim Stepanow am Mittwoch mit. Das seien fast 15 Prozent mehr als der vorherige Höchstwert vom 11. März. Mit 11.833 Neuinfektionen stieg die Zahl der bestätigten Ansteckungen in der Ukraine auf mehr als 1,489 Millionen. 28.986 Corona-Todesfälle sind registriert.