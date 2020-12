 Corona-News: RKI meldet 14.432 Neuinfektionen und 500 Todesfälle – Chinas Wirtschaft erholt sich weiter

Seit Beginn der Corona-Pandemie in den USA sind mehr als 300 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging am Montag (Ortszeit) aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Die Marke wurde am selben Tag überschritten, an dem in den USA die Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben. In keinem anderen Land der Welt sind - in absoluten Zahlen - so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt.



Relativ zur Einwohnerzahl ist die Zahl der Opfer in Italien, Spanien, Großbritannien und Argentinien höher als in den USA, wo rund 330 Millionen Menschen leben. In Italien kommen laut Johns-Hopkins-Universität 107 Tote auf 100 000 Einwohner, in Spanien 102. In den USA waren es bislang 91 pro 100 000 Einwohner. In Deutschland kommen 27 Todesfälle auf 100 000 Einwohner.