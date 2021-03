 Corona-News: RKI meldet 17.504 Neuinfektionen – Kramp-Karrenbauer bringt Bundeswehr-Impfzentren ins Spiel

Die Weltgesundheitsorganisation WHO will sich am Freitag zum Impfstoff von Astra-Zeneca äußern. Das teilt ein Sprecher der WHO mit.

Am Dienstag hatte die WHO empfohlen, die Impfungen mit Astra-Zeneca fortzusetzen, da die Vorteile des Vakzins die Risiken überwögen. Die Prüfungen des Beratergremiums für Impfstoffsicherheit dauerten aber noch an.