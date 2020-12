 Corona-News: RKI meldet 17.767 neue Fälle – Großbritannien beginnt am Dienstag mit Impfungen

Mit bunt beleuchteten Traktoren haben Landwirte am Vorabend zu Nikolaus für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben von Dirk Andresen haben sich am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit allein in Nordrhein-Westfalen über 1000 Landwirte mit ihren Zugmaschinen beteiligt. Das Bauernbündnis „Land schafft Verbindung“ will mit der Aktion unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung“ für kleine Lichtblicke in der Corona-Pandemie sorgen.



Die Traktoren sollten auf den Fahrten Zwischenstopps in Krankenhäusern oder Heimen machen, um kleine Präsente zu verteilen. Viele Kinder hätten sich die Chance nicht nehmen lassen und seien auf die mit leuchtenden Sternen und Lichterketten geschmückten Traktoren gestiegen, berichtete Bündnissprecher Andresen am Abend und kündigte eine Wiederholung an.

Bild: dpa