 Corona-News: RKI meldet 4252 Neuinfektionen und 255 neue Todesfälle – In Italien soll das erste Sputnik-V-Werk Europas entstehen

Wirtschaft und Regierung nähern sich in dem Streit um die geplanten Schnelltests in Unternehmen nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters an. Beide Seiten hätten sich deutlich aufeinander zubewegt, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur. Die Spitzenverbände der Wirtschaft arbeiteten an einer freiwilligen Erklärung, mehr Tests anzubieten, obwohl viele Detailfragen noch nicht geklärt seien – etwa wer die Kosten dafür am Ende übernimmt.



In den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern von vergangener Woche heißt es: „Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es erforderlich, dass die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest machen." Seitdem wird über die Umsetzung gestritten. Das Kanzleramt hatte am Freitag ein Spitzentreffen mit der Wirtschaft kurzfristig abgesagt. Beide Seiten warfen sich vor, nicht ausreichend Antworten zu liefern.