 Corona-News: RKI meldet 6114 Corona-Neuinfektionen – Ema prüft Antikörper-Mittel zur Behandlung von Covid-19-Patienten

Der Januar war der Monat mit den bisher meisten Corona-Toten in den USA. Mehr als 95.000 Menschen seien an oder mit dem Virus gestorben, teilte die US-Seuchenschutzbehörde CDC am Montag mit. Es gebe aber auch positive Signale: Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sank mit dem Monatswechsel erstmals seit zwei Monaten wieder unter 100.000. In allen 50 Staaten geht zudem die Zahl der Neuinfektionen nach unten. Fast 250.000 waren es landesweit pro Tag Mitte Januar, mittlerweile sind es um die 148.000. Und auch die Impfungen kommen in den USA besser voran als in der EU.