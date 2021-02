 Corona-News: RKI meldet 9860 Corona-Fälle und Sieben-Tage-Inzidenz von 62,2 – Neue Virus-Mutation im Amazonasgebiet entdeckt

Zu Beginn der Corona-Pandemie sind im US-Staat New York mehr als 9.000 sich von der Virusinfektion erholende Patienten aus Krankenhäusern in Pflegeheime entlassen worden. Das geht aus neuen Unterlagen vor, die der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag vorlagen. Die Zahl liegt über 40 Prozent höher als die bisher vom New Yorker Gesundheitsministerium veröffentlichte Zahl.



Hinter der Entlassung der Patienten in Pflegeheime steht eine umstrittene Anordnung, die aufgegeben wurde, nachdem Kritiker sie als ein Pandemie-Beschleuniger gebrandmarkt hatten. Die Regierung des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo hat abgestritten, dass die Anordnung vom 25. März zu Erkrankungen und Todesfällen in Seniorenheimen beitrug.



In den vergangenen Wochen hatte die Cuomo-Regierung bereits unter Druck eingeräumt, dass die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Langzeit-Pflegeheimbewohner höher ist als bisher angegeben. Statt 8.500 Personen seien nahezu 15.0000 im Zuge einer Infektion ums Leben gekommen.



Die Anordnung von Ende März 2020 hatte das Ziel, mit Corona-Patienten überfüllte Krankenhäuser zu entlasten. Daran äußerten Pflegeheimverbände Kritik. Sie warfen dem Staat New York vor, zur potenziellen Ausbreitung des Virus noch beizutragen – und zwar zu einer Zeit, in der New York im US-Vergleich bereits die höchsten Todeszahlen in Pflegeheimen verzeichnete.