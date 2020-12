 Corona-News: RKI meldet erneut mehr als 30.000 Neuinfektionen und 813 Todesfälle

Nach einem neuen Corona-Ausbruch in Sydney fürchten viele Australier um ihre geplanten Weihnachtsbesuche in anderen Landesteilen. In der vergangenen Woche seien in der nördlichen Region der Metropole 28 neue Fälle verzeichnet worden, teilte die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Freitag mit. Andere Bundesstaaten erklärten Sydney zum Corona-Hotspot. Nun gelten wieder Beschränkungen für Reisen von und nach New South Wales, die erst kürzlich nach Monaten ausgehoben worden waren, berichteten australische Medien.

Wer aus Sydney in Regionen wie Queensland, Western Australia und das Northern Territory zurückkehrt, muss nun wieder 14 Tage in Quarantäne. Die Behörden forderten 250 000 Einwohner des Gebiets der „Northern Beaches“ (Nordstrände) in Sydney auf, die nächsten drei Tage zu Hause zu bleiben. Der Sender „9News“ sprach von drohendem „Weihnachts-Chaos“.