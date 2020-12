 Corona-News: RKI meldet erstmals mehr als 1000 Corona-Tote binnen 24 Stunden – Briten lassen Astra-Zeneca-Impfstoff zu

Ein erst kürzlich in den US-Kongress gewählter Abgeordneter der Republikaner ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Bei Luke Letlow seien Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Erkrankung an Covid-19 aufgetreten, teilte sein Sprecher Andrew Bautsch am Dienstag mit. Letlow wurde nur 41 Jahre alt. Er hatte sich erst zu Monatsbeginn in einer Stichwahl um ein Kongressmandat eines Wahlbezirks im Staat Louisiana durchgesetzt und sollte in wenigen Tagen vereidigt werden. Im Januar hätte er dann sein Amt im Repräsentantenhaus in Washington antreten sollen.

Nach einem positiven Corona-Test wurde Letlow am 19. Dezember in ein Krankenhaus in der Stadt Monroe in Louisiana gebracht. Später wurde er in eine medizinische Einrichtung in Shreveport verlegt, wo er auf die Intensivstation kam.

Letlow hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.