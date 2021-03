 Corona-News: RKI meldet fast 13.000 Neuinfektionen – Auszahlung der Corona-Hilfen startet nach Betrugsverdacht ab sofort wieder

Die britische Wirtschaft ist zum Jahresauftakt nicht so stark geschrumpft wie erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Januar um 2,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt am Freitag in London mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 4,9 Prozent gerechnet. "Die Wirtschaft hat im Januar einen deutlichen Schlag einstecken müssen", sagte Jonathan Athow vom Office for National Statistics. Besonders Einzelhandel, Restaurants und Friseure hätten unter dem Lockdown gelitten.

Die britische Wirtschaft ist im Corona-Jahr 2020 um rund zehn Prozent eingebrochen – etwa doppelt so stark wie die deutsche. Die Industriestaaten-Organisation OECD rechnet in diesem Jahr mit einem Wachstum von 5,1 Prozent, dem 2022 ein Plus von 4,7 Prozent folgen soll. Hoffung macht vor allem das schnelle Voranschreiten der Impfkampagne im Vereinigten Königreich. Premierminister Boris Johnson hofft, im Juni die Corona-Beschränkungen aufheben zu können.