 Corona-News: RKI meldet fast 13.000 Neuinfektionen – Novax-Impfstoff zeigt hohe Wirksamkeit

US-Präsident Joe Biden will die Bundesstaaten anweisen, allen Erwachsenen im Land bis zum 1. Mai Coronavirus-Impfungen anzubieten. Die Anordnung wird er laut zwei hochrangigen Regierungsmitarbeitern am Donnerstag (Ortszeit) bei seiner ersten Abendansprache an die Nation verkünden. Darin werde er auch seinen Plan vorstellen, wie die USA bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli etwas zur Normalität zurückkehren könnten. Die Aussicht sei gut, dass US-Amerikanerinnen und Amerikaner den Nationalfeiertag sicher in kleinen Gruppen feiern könnten.

Die Regierungsmitarbeiter äußerten sich vor Bidens Rede anonym gegenüber Reportern. In der Ansprache wird der Präsident den Erwartungen nach zugleich betonen, dass „der Kampf lange nicht vorbei“ sei. Dennoch sollten die USA in einem deutlich besseren Zustand am Independence Day sein, wenn die Bürgerinnen und Bürger weiter Masken tragen, sich an die öffentlichen Gesundheitsregeln halten und der Impfreihenfolge entsprechend immunisiert würden.