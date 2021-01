 Corona-News: RKI meldet knapp 13.000 Neuinfektionen und 891 Tote – Krankenhausgesellschaft warnt vor Überlastung

Die Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, Marlis Tepe, prangert große technische Schwierigkeiten beim Start in den Distanzunterricht an – und sieht nun die Politik in der Verantwortung. „Es ruckelt technisch gewaltig. Viele Lernplattformen und Server halten den Zugriffen nicht stand“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Als die Programme entwickelt worden seien, sei nie die Idee gewesen, dass so viele Schüler gleichzeitig auf sie zugriffen. „Die Situation ist jetzt so, als stünden elf Millionen Schüler gleichzeitig vor der Schultür.“

Tepe sagte, die Politik müsse jetzt so schnell wie möglich alles für die Digitalisierung in den Schulen mobilisieren, was gehe. „Der erste Schultag nach Weihnachten hat deutlich gemacht: die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Eltern haben Besseres verdient.“ Sie bekräftigte ihren Vorwurf, dass es die Politik im Sommer verschlafen habe, Distanz- und Wechselunterricht besser vorzubereiten. „Stattdessen haben die Minister sich auf die Option konzentriert, die für sie selbst mit am wenigsten Arbeit verbunden war: auf die Hoffnung, dass es mit dem Präsenzunterricht schon irgendwie klappt. Das war fahrlässig.“