 Corona-News: RKI meldet knapp 32.000 Neuinfektionen und 1188 Corona-Tote – Länder erhalten heute fast 668.000 Impfdosen

Der Digitalverband Bitkom hat sich in der Coronakrise für mehr Homeoffice bei Mitarbeitern von Behörden ausgesprochen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, forderte derweil umgehende Gespräche zwischen Bundesregierung, Bundestag, Gewerkschaften, Wirtschaft und Verbänden zum Thema Homeoffice. „Wir brauchen so schnell es geht einen Homeoffice-Gipfel“, sagte Korte der Deutschen Presse-Agentur.

Bitkom-Präsident Achim Berg sagte der dpa: „So schön es ist, dass Spitzenpolitiker hier an die Unternehmen appellieren: Der Handlungsbedarf in Sachen Homeoffice ist in der öffentlichen Verwaltung mit Abstand am größten.“ Die Mehrzahl der fünf Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst könnte von ihrer Tätigkeit her im Homeoffice arbeiten und sollte das zumindest in den kommenden Monaten auch tun. Das noch immer weit verbreitete Festhalten an der Präsenzkultur sei anachronistisch.