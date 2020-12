 Corona-News: RKI meldet mehr als 13.000 Neuinfektionen und 388 Tote – Trumps Corona-Berater tritt zurück

In den USA ist „ pandemic" das Wort des Jahres 2020. Der Begriff wurde am häufigsten online nachgeschlagen, teilt der 1831 gegründete Wörterbuch-Verlag Merriam-Webster mit. Die Suchanfrage sei am 11. März mit 115.806 Prozent gegenüber dem gleichen Tag im Jahr 2019 sprunghaft angestiegen. An dem Tag stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO das neuartige Coronavirus als Pandemie ein. „ Manchmal definiert ein einzelnes Wort eine Ära."