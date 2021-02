 Corona-News: RKI meldet mehr als 7500 Neuinfektionen und 560 Tote – Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU

In Neuseeland sind zwei neue Coronavirus-Infektionen festgestellt worden. Damit stieg die Zahl der Fälle in Auckland am Mittwoch auf fünf. Führende Parlamentarier im Kabinett wollten am Nachmittag entscheiden, ob der zunächst auf drei Tage befristete Lockdown in der größten Stadt des Landes verlängert wird.



Bei den ersten drei Infizierten handelt es sich nach offiziellen Angaben um Mitglieder einer Familie: Mutter, Vater und Tochter. Alle drei hatten sich mit der zuerst in Großbritannien gefundenen Virusvariante angesteckt, die sich schneller verbreitet als andere. Die Mutter arbeite für ein Catering-Unternehmen, das für Fluggesellschaften Wäscherei-Dienste übernehme, hieß es. Es werde untersucht, ob es eine Verbindung zu einem infizierten Passagier gebe. Alle Tests bei Kontaktpersonen seien negativ verlaufen.