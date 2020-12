 Corona-News: RKI meldet mit 487 Todesfällen neuen Höchstwert – Ausgangsbeschränkung in fast ganz Sachsen

In den USA hat die Zahl der binnen 24 Stunden erfassten Corona-Toten den Höchststand seit Mitte April erreicht. Am Dienstag meldeten die Behörden 2597 Tote mit einer bestätigten Infektion, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Mittwochmorgen (MEZ) hervorging. Damit nähert sich die Zahl dem bislang höchsten Wert von 2607 Toten am 15. April.



Zugleich gab es nach Angaben der JHU am Dienstag landesweit 180.098 neue Fälle. In der Vorwoche waren am gleichen Tag rund 172.900 Neuinfektionen gemeldet worden.