 Corona-News: RKI meldet über 8600 Neuinfektionen und 231 Todesfälle – Jeder zweite Deutsche gegen Lockdown-Lockerung

Trauernde haben den vor einem Jahr mit dem Coronavirus gestorbenen chinesischen Arzt gewürdigt, der als Whistleblower aufgetreten ist. Sie besuchten am Samstag das Zentrale Krankenhaus Wuhan, um Li Wenliang zu ehren. Der 34-jährige Li war am (heutigen) Sonntag vor einem Jahr gestorben. Er war einer von acht Whistleblowern, die von den chinesischen Behörden wegen „Verbreitung von Gerüchten“ über das Virus in sozialen Medien bestraft wurden.

Das Coronavirus war zuerst in der chinesischen Stadt Wuhan festgesellt worden. Als der Status von Li als Whistleblower in Medienberichten öffentlich gemacht wurde, wurde er zu einem Symbol für die Gefahren für Personen, die sich gegen die Behörden in China stellen. Lis Frau war damals schwanger. Li wollte mit dem „Gerücht“ andere warnen. Der Augenarzt bekam das Coronavirus und starb daran. Das Zentrale Krankenhaus Wuhan gab seinen Tod am 7. Februar 2020 bekannt.

„Eine gesunde Gesellschaft sollte nicht nur eine Art von Stimme haben“, sagte Li in einem Interview der chinesischen Wirtschaftszeitschrift „Caixin“. Sein Tod sorgte für eine Zunahme der öffentlichen Verärgerung. Nach Ermittlungen teilten die Behörden mit, dass Li „ein Mitglied der Kommunistischen Partei“ gewesen sei, „nicht eine sogenannte „Person, die gegen das System war““. Diejenigen, die Li als Letzteres bezeichnet hätten, seien „feindliche Kräfte“.