 Corona-News: RKI registriert 14.356 Corona-Neuinfektionen und spricht von dritter Corona-Welle – AfD offen für russischen Impfstoff

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sich gegen Änderungen bei der Reihenfolge der Corona-Impfungen ausgesprochen. „Es gibt einen Grund, warum die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung gegeben hat“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. „Damit die, die am meisten belastet sind, die das höchste Risiko haben zu erkranken, auch besonders geschützt werden. Und das finde ich richtig.“

Aus ihrer Sicht sollten sich die Bundesländer, in denen vielfach über die sogenannte Priorisierung und mögliche Änderungen diskutiert wird, daher so gut es geht an diese Empfehlung halten, um „Impfgerechtigkeit“ beizubehalten, so Giffey. Wenn hier jeder anders verfahre, könne das zu „Chaos“ führen.