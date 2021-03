 Corona-News: RKI registriert 3943 Corona-Neuinfektionen – Novavax-Impfstoff könnte im Mai in den USA zugelassen werden

Die Zufriedenheit der Deutschen mit der Bekämpfung der Coronakrise ist einer Forsa-Umfrage zufolge in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland" veröffentlicht die Umfrageergebnisse bereits am Dienstag in einem Vorabbericht. Demzufolge besteht eine hohe Zufriedenheit unter Bürgerinnen und Bürgern in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In beiden Ländern erklären jeweils 72 Prozent der Befragten, die Krise sei bisher „alles in allem" gut bewältigt worden. In Schleswig-Holstein sind es 71 und in Hamburg 70 Prozent. In Thüringen dagegen sind 57 Prozent der Befragten nicht zufrieden. Auch in Sachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen war die Stimmung eher schlecht. Die Repräsentativbefragung wurde Mitte Februar durchgeführt. Das Forsa Institut befragte insgesamt 7980 Deutsche.