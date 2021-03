 Corona-News: Schleswig-Holstein öffnet am Montag Einzelhandel – Weiterführende Schulen in Bayern sollen am 15. März öffnen

Nach einem Rückgang der Corona-Fallzahlen in Europa in den vergangenen sechs Wochen meldet die Weltgesundheitsorganisation eine beunruhigende Trendwende: Die Zahl der Neuinfektionen sei vergangene Woche in mehr als der Hälfte der Staaten auf dem Kontinent um neun Prozent gestiegen, gab Hans Kluge, Europa-Chef der WHO, am Donnerstag in Kopenhagen bekannt. Nachgewiesen worden seien mehr als eine Million neue Ansteckungen. Besonders deutlich sei der Anstieg in Mittel- und Osteuropa, doch hätten einige westeuropäische Länder ebenfalls mehr Fälle gemeldet.