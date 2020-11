 Corona-News: Scholz kritisiert Verhalten der Demonstranten – Berlins Innensenator verteidigt Einsatz von Wasserwerfern

Die Auflösung des Corona-Protests in Berlin-Mitte kann sich nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei Berlin (GdP) noch länger hinziehen. Man sehe, dass sich Menschen weiterhin widersetzten und den Polizei-Maßnahmen nicht Folge leisteten, sagte Sprecher Benjamin Jendro am Mittwoch dem Sender n-tv. Man könne nun nicht wild auf Leute einprügeln.



Mit der Art Beregnung durch die Wasserwerfer versuchten es die Einsatzkräfte zunächst sachte, sagte Jendro. Irgendwann werde man das aber vermutlich steigern. Es gehe für die Einsatzkräfte auch darum, etwa Wortführer aus der Menge herauszuziehen. „Aber viel mehr Möglichkeiten hat die Berliner Polizei nicht.“ Am Nachmittag waren einem dpa-Reporter zufolge fünf Wasserwerfer vor Ort in der Nähe von Reichstagsgebäude und Brandenburger Tor.