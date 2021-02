 Corona-News: Scholz: „Wir werden weniger Einnahmen haben auf Dauer“ – Bundeswehr hält 25.000 Soldaten für Hilfseinsätze bereit

Die zweite Pandemie-Welle und die erneuten Lockdown-Maßnahmen haben Unternehmen im Euro-Raum laut einer Umfrage der EZB weniger hart getroffen als der erste Aufschlag. Firmen seien insgesamt besser in der Lage gewesen, ihre Produktion aufrecht zu erhalten, lautete eines der Ergebnisse einer telefonischen Erhebung zwischen dem 4. und 11. Januar, über die die Euro-Notenbank am Mittwoch berichtete. Mit dem Start der Impfungen verbinde sich nun bei den Unternehmen die Hoffnung, dass pandemie-bedingte Einschränkungen erheblich gelockert würden. Als unsicher gelte, ob dies im zweiten Quartal oder erst im weiteren Jahresverlauf der Fall sein werde.

Laut der telefonischen Umfrage, an der sich mehr als 70 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen beteiligten, waren Kunden inzwischen viel besser vertraut mit Online-Verkaufsportalen. Exportorientierte Firmen hätten vom Wachstum in anderen Regionen der Welt profitiert, in denen die Pandemie nicht so stark um sich gegriffen habe. Die EZB kontaktiert jedes Quartal Manager von Unternehmen aus der Industrie und anderen Wirtschaftszweigen, um sich ein Bild von ihrer wirtschaftlichen Lage zu verschaffen. Die Ergebnisse fließen in die geldpolitischen Überlegungen der Währungshüter ein.

Insgesamt vermittelten die Resultate der jüngsten Umfragerunde ein geteiltes Bild. Danach hat die Industrie die zweite Welle bislang recht gut verkraftet. Kontakte in der Stahl-, der Chemie-, der Auto- und der Elektronikbranche hätten von einer Ausweitung sowohl der Produktion als auch der Umsätze und Aufträge berichtet. Ganz anders dagegen beschrieben laut EZB Dienstleister ihre Lage. In der Reisebranche, im Tourismus und in der Unterhaltungsbranche hätten die erneuten Eindämmungsmaßnahmen zu weiteren erheblichen Umsatzeinbußen geführt. In der Reisebranche gebe es aber die Zuversicht, dass nach Aufhebung der Einschränkungen mit einer ordentlichen Nachfrage nach Reise- und Tourismus-Dienstleistungen zu rechnen sei. Bekleidungsgeschäfte und -hersteller hofften auf eine anziehende Nachfrage nach Ostern.