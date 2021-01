 Corona-News: Seehofer prüft Einschränkung des Flugverkehrs „auf nahezu Null“ – Zwei Prozent der Bundesbürger geimpft

Die 15-Kilometer-Grenze für den Bewegungsradius in der Corona-Pandemie gilt in Bayern ab sofort nicht mehr. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) setzt die Regelung - von Boulevardmedien als „Corona-Leine“ bezeichnet - im Eilverfahren außer Vollzug, weil für viele Bürger in Corona-Hotspots damit „nicht deutlich und anschaulich genug“ werde, wie weit sie sich für Tagesausflüge rund um ihren Wohnort bewegen dürften. An der Möglichkeit, Tagesausflügler aus Hotspots auszusperren, hat der VGH dagegen nichts auszusetzen.



Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske kann in Bayern hingegen in Kraft bleiben. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof lehnte einen Eilantrag gegen die Pflicht zur Benutzung eines solchen medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen ab. Die FFP2-Masken böten „einen erhöhten Selbst- und Fremdschutz". Eine Gesundheitsgefahr sei dadurch nicht zu erwarten, auch die Kosten für die Anschaffung seien "grundsätzlich zumutbar", heißt es in der Entscheidung. Ob notfalls die Sozialkassen dafür aufkommen müssten, lässt das Gericht offen.