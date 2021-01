 Corona-News: Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Oktober unter 100 – Innenministerium bestätigt Vorbereitung für Einreisesperren

Die SPD dringt auf eine Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland. „Wir brauchen einen klaren Plan, wie wir das Impfen in Deutschland schneller hinbekommen“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Dafür ist es wichtig, dass alle Ebenen jetzt zusammenkommen.“ Bereits die SPD-Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und Brandenburg, Dietmar Woidke, hatten am Mittwoch einen Impfgipfel von Bund, Ländern und Wirtschaftsvertretern gefordert.



„Es gibt gerade einen Rückschlag nach dem anderen“, sagte Klingbeil und spielte damit auf Produktionsprobleme von Biontech/Pfizer sowie auf den Streit zwischen der EU und Astra.-Zeneca an. „Mich beunruhigt, dass Deutschland seinen Vorsprung in der Coronakrise vom letzten Frühjahr wegen des Impfchaos' verspielt.“ Etwa das Impfzentrum in seinem Wahlkreis in der Lüneburger Heide sei seit Dezember startklar – doch wann es losgehe, wisse man dort nicht. Klingbeil: „Wir brauchen jetzt Transparenz über die Verträge und über Nachbestellungen von Impfstoffen, und wir brauchen eine bessere Kommunikation zwischen allen Ebenen.“



Klingbeil warf Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor, Vertrauen verspielt zu haben. „Bis Ende Januar sollten alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen in ganz Deutschland geimpft sein.“ Zum Sommer sollte zudem jedem Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden – zuletzt habe es dann doch geheißen: bis Sommerende am 21. September.