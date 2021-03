 Corona-News: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 135,2 – Großbritannien will vor Vakzin-Export alle Erwachsenen impfen

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson will für Länder in Afrika bis zu 400 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs bereitstellen. Mit dem African Vaccine Acquisition Trust sei eine Einigung erzielt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Danach sollen bis zu 220 Millionen Vakzindosen an die 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union gehen. Die Lieferung solle im Zeitraum von Juli bis September beginnen. Der Trust kann weitere 180 Millionen Dosen bestellen, womit bis zum Jahr 2022 bis zu 400 Millionen Dosen zusammenkämen.



Vom Mittel von Johnson & Johnson muss nur eine Dosis verabreicht werden, und nicht zwei Dosen wie anderen in den USA und in der EU zugelassenen Präparaten. Zwar muss für den Impfstoff von Johnson & Johnson von den Prüfbehörden in den afrikanischen Ländern noch grünes Licht kommen, doch hat er von der Weltgesundheitsorganisation WHO Mitte März schon eine Notfallzulassung erhalten.