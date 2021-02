 Corona-News: Söder fordert „intelligente Öffnungsmatrix“ – Entscheidung über Impfung von Lehrern am Montag

Verbände der Logistik (BGL), des Einzelhandels (HDE) und des Fruchthandels (DFHV) plädieren für eine Lockerung der Grenzkontrollen und für einheitliche Regeln von Bund und Ländern. Ohne Nachbesserungen werde es zu Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung kommen, erklärten die Verbände. Außer in Brandenburg gebe es in Deutschland für Lkw-Fahrer nirgends die von der EU-Kommission dringend empfohlenen und „in fast allen anderen Staaten umgesetzten grundsätzlichen Ausnahmen von Test- und Quarantänepflichten“. In der Folge fehle das ohnehin knappe Fahrpersonal, um die Lieferketten am Laufen zu halten. Zudem schreibe die Corona-Einreiseverordnung Lkw-Fahrern in bestimmten Fällen Tests vor. „Es existiert allerdings keine Testinfrastruktur, vor allem nicht an den Grenzen, die mit dem Lkw angefahren werden kann“, monierten die Lobbyverbände.



„Es ist in keinster Weise nachvollziehbar, warum die Bundesregierung nicht analog zur ersten Corona-Welle dem Güterverkehr freie Fahrt lässt, sondern uns in den Versorgungskollaps steuert“, sagte der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt. In einem Brief des BGL an Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Reuters vorlag, heißt es, der Zusammenbruch der Lieferketten stehe direkt bevor. „Sobald ein weiteres Virusvariantengebiet hinzukommt, können wir die Versorgung nicht mehr sicherstellen.“ Deshalb seien Testzentren und Selbsttests für Lkw-Fahrer ohne ärztliche Bestätigung wichtig.