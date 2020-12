 Corona-News: Söder mahnt zu Tempo bei Impfungen – Johnson verschärft Corona-Maßnahmen

In mehreren Bundesländern hat es am Samstag kleinere Demonstrationen gegen die Corona-Politik gegeben. Im bayerischen Kempten wurden dabei 112 Platzverweise ausgesprochen, wie die Polizei mitteilte. Zu der Veranstaltung, die auf 200 Teilnehmer begrenzt war, hatten sich demnach deutlich mehr Menschen eingefunden. Zudem erstatteten die Beamten in 14 Fällen Anzeige, weil Menschen keinen Mund-Nasen-Schutz trugen.

In Eberswalde in Brandenburg haben nach Angaben der Polizei etwa 50 bis 60 Menschen gegen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie demonstriert. In Gera in Thüringen gingen rund 170 Menschen auf die Straße.

Unter anderem in Freiburg, Weil am Rhein und Cottbus wurden ähnliche Demonstrationen vorab verboten. In Leipzig hatte sich die Polizei trotz eines Verbots auf einen Polizeieinsatz eingestellt, letztlich demonstrierten dort aber nur wenige Menschen.