 Corona-News: Spahn: Bewohner von Pflegeheimen sollen spätestens Mitte Februar Impfangebot bekommen

In den nordrhein-westfälischen Schulen wird es im Januar keinen Präsenzunterricht geben. Ab der kommenden Woche –spätestens jedoch ab Mittwoch – sollen die Kinder im Distanzunterricht lernen, kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer an. Für Kinder der ersten bis zur sechsten Klasse solle es in den Schulen Betreuungsangebote geben. Kindertagesstätten sollen bis Ende Januar in einen „eingeschränkten Pandemiebetrieb" gehen.



NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Wenn dies nicht gehe, sollen Kinder ab Montag in den Einrichtungen in festen Gruppen betreut werden.