 Corona-News: Spahn geht von Impfung noch in diesem Jahr aus – Länder wollen Coronamaßnahmen bis 20. Dezember verlängern

Die beiden bevölkerungsreichsten Staaten Australiens öffnen am Montag nach vier Monaten wieder ihre Grenzen. „Heute werden einige Leute, die seit März nicht mehr gearbeitet haben, zum ersten Mal wieder ein Flugzeug besteigen", sagt Alan Joyce, Chef der australischen Fluglinie Qantas dem lokalen Fernsehsender Seven News. New South Wales und Victoria hatten Anfang Juli – zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe 1919 – ihre Grenzen zur Eindämmung der zweiten Welle in Melbourne geschlossen. Victoria verzeichnet den 24. Tag in Folge ohne Ansteckungen.