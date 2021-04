 Corona-News: Spahn: Impf-Priorisierung kann „Richtung Sommer" wohl aufgehoben werden – Merkel und Scholz mit Astra-Zeneca geimpft

„Die Impfkampagne in den Arztpraxen nimmt weiter an Fahrt auf“, sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. In der letzten April-Woche könnten nach jetziger Planung doppelt so viele Patienten von den Hausärzten geimpft werden als in den drei Kalenderwochen zuvor. „Grund dafür sind zusätzliche Lieferungen von Biontech.“ In der letzten April-Woche werde dann dort ausschließlich Biontech geimpft.