 Corona-News: Spahn: „Wir befinden uns seit Monaten in einer permanenten Ausnahmesituation"

Berlin will die erstmals gelieferten Impfdosen des US-Herstellers Moderna wegen Verdachts auf Qualitätsmängel zunächst zurückhalten. Es gebe Zweifel, ob der Transport und die Kühlung des Impfstoffs vor der Übernahme durch das Land Berlin sachgemäß erfolgt sei, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Transporteur und Hersteller seien aufgefordert worden, für Aufklärung zu sorgen. Am Dienstag waren 2400 Moderna-Impfdosen in Berlin eingetroffen.

Auch Brandenburg meldete Probleme. Dort sind ebenfalls inzwischen die ersten 2400 Dosen des Corona-Impfstoffs der US-Firma Moderna angekommen, können aber nach Angaben der Landesregierung noch nicht verwendet werden. „Während des Transportes in Verantwortung des Bundes vom bundesweiten Zentraldepot in Quakenbrück zur zentralen Anlaufstelle in Brandenburg könnte es zu Problemen bei der Kühlung gekommen sein“, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, auf dpa-Anfrage mit. Dies werde jetzt geprüft.